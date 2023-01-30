“2023 рік стане роком перемоги України”: Володимир Зеленський

Чинний президент України назвав 2023 рік роком перемоги для України.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм пост РІА-Мелітополь.

Володимир Зеленський провів засідання, на якому були розглянуті важливі фрагменти інформації, яку надали розвідувальні підрозділи військових сил України. Ця інформація була направлена на передбачення дій Збройних Сил Російської Федерації у найближчій перспективі.

Також було обговорено те, що потребують Збройні Сили України у боротьбі проти військових РФ. Забезпечення українських військових основними видами озброєння, військової техніки, бойовими припасами та всім, що може знадобитись для продовження захисту української держави та бойових операцій запланованих на 2023 рік.

Президент україниської держави також наголосив, що потрібно створити резерви особового складу.