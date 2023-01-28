“Вони готові топтатись на могилах”: Кулеба про Міжнародний олімпійський комітет

Дмитро Кулеба запевняє що Міжнародний олімпійській комітет готовий не дивлячись топтатись по могилам жертв збройного конфлікту між ЗСУ та ЗС РФ.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на твіттер пост Дмитра Кулеби.

Міністр закордонних справ заявив, що не схвалює і засуджує рішення МОК про приєднання російських та білоруських спортсменів до літніх ігор 2024 року, які будуть відбуватись у Парижі, та Міланські зимові ігри майбутнього 2026 року.

Дмитро Кулеба прокоментував це рішення як свідчення того, що Міжнародний олімпійський комітет намагається приховати військові злочини Збройних Сил Російської Федерації. Як наслідок, він звинуватив МОК у здібності розтоптати могили людей, яких вбила і вбиває зараз повномасштабна війна між Україною та Російською Федерацією.

Також міністр закордонных справ назвав умову завершення війни.