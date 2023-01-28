Міністерство культури: демонтування пам’ятника Ватутіну в Києві

Міністерство культури зробило пропозицію киянам. Мінкульт рекомендував прибрати пам’ятник присвячений Миколі Федіровичу Ватутіну.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Міністерства культури.

Експертна комісія МКІП на засіданні 25 січня 2023 року вирішили що буде треба демонтувати пам’ятник радянському генералу Миколі Федіровичу Ватуніну. Демонтувати, і надалі перенести монументальний об’єкт.

Місцеві жителі проявляли особливе ставлення до об’єкта монументального мистецтва. Багато разів його відмивали від фарби, яку на нього проливали, а також знімали таблички “кат”, які залишили невідомі місцеві жителі.

У травні 2020 року була створена петиція про знесення пам’ятника, та набрала вона 20 000 голосів.

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