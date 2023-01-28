Хто стане новим президентом Чехії: прем’єр-міністр вже привітав переможця

Вже відомо, хто саме обійме посаду президента Чехії.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Denik.cz.

За попередніми даними президентом Чехії стане Петер Павел. Чоловік є колишнім генералом НАТО, який активно долучається до допомоги українській державі у її боротьбі проти Збройних Сил Російської Федерації.

Явка на вже завершений другий етап президентських виборів у чеській державі становила близько 70%.

Приблизна ітогова пропорція голосів становить 55,97% за Петра Павела та 44.02% за Андрія Бабіша.

Прем’єр-міністр Чехії, Петер Фіала вже встиг привітати Петра Павела. Поки тільки дистанційно, але прем’єр пообіцяв привітати особисто пізніше. Також Фіала підкреслив, що ці вибори можуть стати початком кінця історії Андрія Бабіша як політика.

Раніше в Чехії сталася дорожно-транспортна пригода.