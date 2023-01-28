Чоловік підірвався на міні: трагедія в Херсонській області

В полі Херсонської області знайшли чоловіка, якому не пощастило потрапити на міну.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Херсонської Обласної військової адміністрації..

У повідомленні Херсонської ОВА зазначається, що жертва вибухівки Збройних Сил Російської Федерації є 48-річний чоловік. Як саме він потрапив на міну інформації наразі немає, тому невідомо, як він потрапив на заміновану територію.

Проте відомо, що він живий. З численними пораненнями уламкового характера та мінно-вибуховою травмою його госпіталізували. Медичні співробітники Херсонської обласної клінічної лікарні зараз піклуються про нього, і помічають стан чоловіка як стан середньої важкості. Обласна військова адміністрація нагадує українцям бути дуже обачними у цей час, щоб не потрапити в халепу як цей чоловік.

Також у Херсоні сталася пожежа, під час якої зайнялось приміщення Червоного Хреста.