29 січня відключать світло: чотири регіони потрапили в список

У неділю, 29 січня 2023 року будуть відключати світло у декількох регіонах України. А саме в Київській та Дніпропетровській областях української держави.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм ДТЕК.

ДТЕК повідомляє, що для використання графіків стабілізаційних відключень в Київській та Дніпропетровській області 29 січня буде введено ліміти на використання електричної енергії.

В столиці української держави світло буде обмежено вдень до 995 МВт, а вночі ліміт буде становити 669 МВт.

Київська область буде обмежена вдень 682 МВт, а вночі до 615 МВт.

Дніпропетровська область буде обмежена вдень до 1159 МВт, вночі ліміт становитиме 1208 МВт.

Також зі світлом складна ситуація в Одеській області. Там через атаки Збройних Сил Російської Федерації світло відключають в екстреному порядку.

Також 4 українських області залишились без світла.