Відсутність світла: Одеська область деталі

Одеська область очікує на завтрашнє відключення світла.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук ДТЕК Одеські електромережі.

Екстрене відключення світла у Одеській області. Через руйнування зброєю Збройних Сил Російської Федерації інфраструктури міста та області, наразі Одеська область має мережеві обмеження, які й стали причиною екстреного відключення електроенергії в українській області.

Енергетики запевняють, що прикладають усіх зусиль, щоб цивільні українці могли повернутись до звичайного життя із стабілізаційними графіками якнайшвидше. Також енергетики ДТЕК та НЕК попросили українців стежити за новинами, щоб бути в курсі того, що буде відбуватися в енергетичній сфері їх міст, областей чи громад.

Основна причина відключень енергії це перевищення ліміту, однак наразі це лише наслідки військових дій.

Також ДТЕК розказував про відключення енергії в 4 регіонах України.