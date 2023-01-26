Список допомоги Україні: Пентагон опублікував список

Пентагон озвучив список тієї допомоги, яку він надав українській державі. З 24 січня 2022 року Пентагон допомогав Україні, і зараз опублікував повний список того, що він зробив для держави.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на опубліковані дані Пентагону.

Відомо, що Америка допомагає українській державі ще з 2014 року, коли Пентагон надав допомогу Збройним Силам України у боротьбі проти Збройних Сил Російської Федерації понад 29,9 мільярдів доларів США.

Наразі Сполучені Штати Америки з 24 січня 2022 року виділили на потреби військових української держави понад 27,8 мільярда доларів. Ця військова допомога Україні вже майже досягла планки, яку встановив 2014 рік із протистоянням українських військових проти злочинів на території Луганської та Донецької областей України.

Читайте також, Пентагон виділив Україні 150 000 000 доларів.