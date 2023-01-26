3 мільйони доларів МАГАТЕ: Франція про нову фінансову допомогу

3 мільйони євро на розвиток МАГАТЕ. Франція збирається виділити великі фінанси на просування місії МАГАТЕ на атомних електростанціях, які належать Україні.

Повідомляє “Преса України”.

Франція збирається допомогти українській державі забезпечити ядерну безпеку країни, яка потенційно надходить з ядерних об’єктів.

Магате нещодавно відвідувало Україну, і забезпечуючи свою присутність на об’єктах ядерної природи, а точніше на українських атомних електростанціях.

Міністр закордонних справ Франції підкреслила, що це важлива дія, яка побудує фундамент для будування ядерної безпеки української держави. Також Катрін Колонни зазначила, що Франція збирається проявити спеціальну фінансову допомогу для цього. Франція збирається надати 3 мільйони євро щоб забезпечити ядерну безпеку в Україні на її ядерних об’єктах.

Нагадуємо, раніше МАГАТЕ поширювало свою присутність в Україні.