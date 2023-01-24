Міна на узбережжі: зброю принесло течією до Миколаєва

24 січня 2023 року до узбережжя Миколаївського селища Рибаківка прибило міну.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Сергія Шайхета.

До узбережжя Чорного моря у селищі Рибаківка прибило ворожу протидесантну міну. Про це заявляє начальник поліції Миколаївщини. Також правоохоронець запевнив, що наразі на місці події працюють поліцейські та фахівці у сфері вибухової техніки.

Сергій Шайхет закінчив свій пост словами про те, що при знахідці подібних предметів треба обов’язково тримати дистанцію, не підходити, та одразу повідомляти поліцію про знахідку.

На Миколаївщині це не перший випадок потрапляння морської вибухової техніки на узбережжя, тому правоохоронці закликають усіх цивільних бути обережними та обачними. Обов’язково дивитись де ходять та що є зараз поряд.

До цього шторм приніс на узбережжя Миколаєва ще одну міну.