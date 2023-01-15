Зенітки Gepard для України: німецький депутат пропонує допомогти ЗСУ

Німецька держава закликає до викупу зенітних комплексів Gepard у Катару та подальшого передання їх українським військовим силам.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Родеріх Кізеветтер розповідає про цю ініціативу. Депутат Бундестагу наголосив, що Катару наразі зенітні комплекси не знадобляться ні для чого. Через те, що вони наразі перебувають у робочому стані, депутат пропонує викупити зброю у Катару.

Також депутат підкреслив, що навіть при передачі зброї, у війні в України буде проблема щодо постачання боєприпасів. цьому перешкоджає Швейцарія. Швейцарська держава тримає позицію нейтралітету, тому не дає вільно забезпечувати Збройні Сили України штатними бойовими припасами.

Нагадаємо, раніше німецька держава знов посилила допомогу Україні та її військовим у повномасштабному конфлікті проти Російської Федерації.