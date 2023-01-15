Trending
Subscribe
Понеділок, 16 Січня

Зенітки Gepard для України: німецький депутат пропонує допомогти ЗСУ

Багровий ІлляBy Updated: Світ Коментарів немає1 Min Read

Німецька держава закликає до викупу зенітних комплексів Gepard у Катару та подальшого передання їх українським військовим силам.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Родеріх Кізеветтер розповідає про цю ініціативу. Депутат Бундестагу наголосив, що Катару наразі зенітні комплекси не знадобляться ні для чого. Через те, що вони наразі перебувають у робочому стані, депутат пропонує викупити зброю у Катару.

Також депутат підкреслив, що навіть при передачі зброї, у війні в України буде проблема щодо постачання боєприпасів. цьому перешкоджає Швейцарія. Швейцарська держава тримає позицію нейтралітету, тому не дає вільно забезпечувати Збройні Сили України штатними бойовими припасами.

Нагадаємо, раніше німецька держава знов посилила допомогу Україні та її військовим у повномасштабному конфлікті проти Російської Федерації.

Post Views: 28

Материалы по теме

Add A Comment

Comments are closed.

Новости

Пресса Украины

Другое

2002-2022. Преса України