Другий тур виборів президента Чехії: генерал проти мільярдера

27-28 січня 2023 року відбудеться другий тур виборів у Чехії. За посаду президента чеської держави будуть боротись Петр Павел, який має звання генералу, та Андрей Бабіш, якій має мільярдний статок.

Повідомляє “Преса України”.

Після перевірки 99% голосів чеських виборців, котрі обрали президента 13-14 січня, стало відомо, що менше ніж на пів відсотка Петр Павел випередив свого суперника на посаду президента Чехії. Через це буде другий тур виборів, який відбудеться 27-28 січня. Одна із суперниць, Нерудова, визнала поразку проти конкурентів та вийшла з числа кандидатів у другому турі сама. Привітала Павела та пообіцяла підтримати у боротьбі проти “великого зла”, так вона назвала другого фавориту першого туру, Андрея Бабіша

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