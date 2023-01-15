Атака РФ по Дніпру: стало відомо джерело атаки

Збройні Сили Російської Федерації почали використовувати проти цивільної інфраструктури України ракети Х-22.

Повідомляє “Преса України”.

У багатоповерховий будинок, який знаходиться в Дніпрі прилетіла ракета типу Х-22. Цей вид бойових запасів військовиї Російської Федерації не призначений для використання у сухопутних боях. Він призначається для протистояння авіаносним групам ворога.

За словами Юрія Гната, представника Повітряних Сил України, ракету випустив бомбардувальник марки Ту-22М3, який на час випуску бойового снаряда був у районі Куську та Азовського моря.

Збройними Силами Російської Федерації було запущено в цілому п’ять ракет. Також представник Повітряних Сил підкреслив, що Дніпро не був єдиним у ролі цілі російських військових. Також під обстріл, але з зенітних систем потрапили Київ та Харків.

Раніше Збройні Сили РФ атакували село під Запоріжжям використовуючи запальні боєприпаси.