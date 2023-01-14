“Втекли до Московської області автостопом з кулеметами”: російські військові втекли з України

Росіянка сестра військовослужбовця розповіла своєму родичу про те, що декілька російських військових втекли до Московської області з кулеметами.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Головне управління розвідки МО України.

Сестра російського військового зателефонувала свому брату із новинами. Вона розповіла про скору мобілізацію, яка може трапитись у лютому, а також про втечу. Вісім російських військовослужбовців, мабуть, розуміючи що з ними може статися якщо вони підуть воювати, почали ловити попутки. Ці вісім військовослужбовців втекли до Московської області із Сватівського напрямку з кулеметами, використовуючи попутні авто. Коли вони прибули на місце призначення — вони здалися до поліції. Можливо, вони в такий спосіб рятували своє життя від повномасштабної війни.

Нагадуємо, раніше втікача який був українським військовим знайшли у тилу ворога.