Tesla проти неуважних водіїв: блокування автопілоту за зловживання ним

Компанія Tesla почала боротись проти необачних водіїв. Нова прошивка електромобілів цієї компанії має в собі функцію відключення автопілота для водіїв, які ігнорують її.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт InsideEVs.

Компанія Tesla, якою керує американський інженер-винахідник Ілон Маск розпочала протидію водіям, які відрізняються своєю необачністю. Нові автомобілі будуть відключати в собі систему автопілота, якщо водій буде ігнорувати сигнали о потребі взяти кермо в свої руки.

Якщо водій проігнорує систему п’ять разів — система відключить можливість використання автопілоту у електромобілі на два тижні в якості покарання для неуважного водія.

Ця міра була запроваджена заради безпеки користувачів електромобілів. Компанія не дозволяє зловживати можливостями автопілоту та забирати руки з керма, передбачаючи можливість виникнення несподіваної ситуації на дорозі.

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