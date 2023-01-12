Гуманитарный коридор: Ердоган збирається влаштувати перемови з Путіним та Зеленським

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини збирається провести перемовини між главами україниської та російської держав.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Європейську Правду.

Ердоган збирається провести перемовини із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним на тему щодо гуманітарного коридору між українською та російською державами.

Омбудсмен Малкоч, який звернувся до преси заявив, що успіх у цьому акті зустрічі буде успіхом, одним із найважливіших моментів зустрічі президентів трьох країн. Він сподівається, що президентам вдасться домовитись про взаємний обмін пораненими у Росії, або Україні, а також про обмін жінками та дітьми.

Необхідні роботи для створення головного аспекту перемовин, гуманітарного коридору, вже мобілізовані адміністрацією турецького президента.

Раніше президент Туреччини лякав греків загрозами ракетного удару.