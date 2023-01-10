Обмін посвідченнями водія: угода між Україною та Туреччною

Взаємне визнання посвідчень водія та обмін ними стався 10 січня 2023 року між Україною та Туреччиною.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм заяви Міністерства внутрішніх справ.

Відтепер українці, які переїхали до Туреччини на тимчасовій, або постійній основі можуть не здавати додатково теоретичні та практичні тести, а просто обміняти українське посвідчення водія на турецьке. Так само працює і навпаки, громадяни Туреччини які прибули до України можуть також легко обміняти своє посвідчення.Громадянин України у Туреччині для обміну має надати передбачені законодавством документів до управлінь населенням. Громадянин Туреччини же має звернутись до сервісу Міністерства Внутрішніх Справ та також надати передбачені законодавством документи.

Надаємо, раніше Туреччина ввела комісію на зберігання грошей у доларах та євро.