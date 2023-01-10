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Середа, 11 Січня

G7: дві нові ліміти цін на російські нафтопродукти

Багровий ІлляBy Updated: Світ Коментарів немає1 Min Read
The Foreign Ministers Josep Borell of the EU, James Cleverly of Great Britain, Yoshimasa Hayashi of Japan, Antony Blinken of the USA, Annalena Baerbock of Germany, Melanie Joly of Canada, Catherine Colonna of France, and Antonio Tajani of Italy, from left, pose for a Family Photo at the G7 Foreign Ministers's Meeting in Muenster, Germany, Thursday, Oct. 3, 2022. (AP Photo/Martin Meissner)

Group of seven, G7, збирається ще більше знизити доходи Російської Федерації з їхнього експорту.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Reuters.

Група G7 планує ще більше “перекрити кисень” московським експортним компаніям, встановивши обмеження в цінах на деякі ресурси, які надає Росія. Обмеження вартості стосуються російських нафтопродуктів, а саме: дизельне паливо, мазут, гас.

Запровадити ці обмеження G7 планують з 5 лютого, тому що саме тоді в силу вступають додаткові санкції з боку Європейського Союзу проти Російської Федерації.

Цей хід має знизити доходи Росії, тим самим чином ускладнити можливість фінансування повномасштабного вторгнення в українську державу з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Дві граничні ціни G7 обрали тому що дизельне паливо та гас продаються з надбавкою, а мазут навпаки — зі скидкою. Тому для врівноваження цін буде запроваджено два ліміти.

Також президент України подякував групі G7 за підтримку України

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