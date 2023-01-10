G7: дві нові ліміти цін на російські нафтопродукти

Group of seven, G7, збирається ще більше знизити доходи Російської Федерації з їхнього експорту.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Reuters.

Група G7 планує ще більше “перекрити кисень” московським експортним компаніям, встановивши обмеження в цінах на деякі ресурси, які надає Росія. Обмеження вартості стосуються російських нафтопродуктів, а саме: дизельне паливо, мазут, гас.

Запровадити ці обмеження G7 планують з 5 лютого, тому що саме тоді в силу вступають додаткові санкції з боку Європейського Союзу проти Російської Федерації.

Цей хід має знизити доходи Росії, тим самим чином ускладнити можливість фінансування повномасштабного вторгнення в українську державу з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Дві граничні ціни G7 обрали тому що дизельне паливо та гас продаються з надбавкою, а мазут навпаки — зі скидкою. Тому для врівноваження цін буде запроваджено два ліміти.

Також президент України подякував групі G7 за підтримку України