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Неділя, 8 Січня

Зеленський покарав Тимощука: що втратив тренер “Зеніту”

Багровий ІлляBy Updated: Політика Коментарів немає1 Min Read

Президент України, Володимир Зеленський, висунув офіційн покарання тренеру російського футбольного клубу “Зеніт”.
Повідомляє “Преса України” із посиланням на указ президента України  №4/2023.

Анатолій Тимощук, український тренер російського футбольного клуба “Зеніт” потрапив у список підсакнційних осіб, який склав та ухвалив президент України.

Тимощук через санкції тимчасово втратив всі свої активи через їх заморозку. Заморозили як безпосередні активи, так і опосередковані.

Також у список обмежень Тимощука підпадає заборона на в’їзд на територію української держави. Також забороняється перевозка капітала, ведення торгових операцій в Україні, та позбавлення тренера всіх нагород. Крім тренеру “Зеніту” потрапили до санкційного списку ще багато російських відомих людей.

Нагадуємо, раніше голова України прибув у Донбасс.

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