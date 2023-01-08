Зеленський покарав Тимощука: що втратив тренер “Зеніту”

Президент України, Володимир Зеленський, висунув офіційн покарання тренеру російського футбольного клубу “Зеніт”.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на указ президента України №4/2023.

Анатолій Тимощук, український тренер російського футбольного клуба “Зеніт” потрапив у список підсакнційних осіб, який склав та ухвалив президент України.

Тимощук через санкції тимчасово втратив всі свої активи через їх заморозку. Заморозили як безпосередні активи, так і опосередковані.

Також у список обмежень Тимощука підпадає заборона на в’їзд на територію української держави. Також забороняється перевозка капітала, ведення торгових операцій в Україні, та позбавлення тренера всіх нагород. Крім тренеру “Зеніту” потрапили до санкційного списку ще багато російських відомих людей.

Нагадуємо, раніше голова України прибув у Донбасс.