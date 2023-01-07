Володимир Зеленський: нові санкції для російських зірок

Артисти із паспортом Російської Федерації тепер під санкціями. Президент України ввів обмеження, які стосуються російських артистів.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на указ №4/2023.

Володимир Зеленський ввів санкції, які обмежують артистів, які мають паспорти РФ. Під ці обмеження потрапило 119 осіб. Серед них є таки діячи мистецтва як: Білан, Доліна, Кіркоров, Міхалков, Петросян, Сімоньян, Шуфутинський, Цой, Якубович.

Не тільки російські зірки, але й компанії потрапили під санкції, але компанії обмежили вже Сполучені Штати Америки. Ще десять команій Російської Федерації за рішенням Вашингтону потрапило до списку підлягаючих обмеженням компаній. Серед компаній були концерни, НДІ, інститут океанології та ТОВ компанія Технополь.

Світ поступово обмежує “кисень” Росії, що може стати причиною змінення громадянства для зірок та бізнесменів, або незадоволення владою.

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