Син представника Кадирова ліквідований: Братчук о події в Запоріжжі

Сина представника голови Чечні Рамзана Кадирова було ліквідовано на Запоріжжі.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал БРАТЧУК.

Сина представника Кадирова звали Джамбулат Заураєв, йому було 34 роки, та належав він до “TikTok-військ”, які воювали проти Збройних Сил України знаходячись по ту сторону скла пристрою з виходом в Інтернет.

Раніше Збройні Сили України на Запоріжжі знищили “Кадировський” штаб ворога. Військовий об’єкт, який належав Збройним Силам Російської Федерації потрапив під вогонь українських військових.

Сталася атака вночі, тому багато “дон-донів”, які потрапили під удар ймовірніше за все згоріли уві сні. Додаткові дані уточняються місцевими джерелами Запоріжжя. Яскраві декілька вибухів звернули на себе увагу жителів Запоріжжя, тому що декілька спалахів було видно здалека.

Нагадємо, раніше СБУ прокоментував можливий прихід терориста “Вагнера” в Україну.