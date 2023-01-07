Обстріл Бахмуту: 2 людини загинули, 13 поранено

Збройні Сили Російської Федерації знов обстріляли Бахмут. Вибухівка забрала життя двох українців.

Повідомляє “Преса України”.

Обстріли ЗС Росії тривають і досі. Під атаку потрапило місто Бахмут, у якому тривають активні бойові дії вже дуже давно. Наразі постріли зброї російських військових уразили багатоповерхівки, приватні будинки та інші об’єкти, а також, забрали життя двох людей, ще тринадцять було госпіталізовано із пораненнями.

Масовані мінометні обстріли забрали життя двох цивільних, а саме, 66-річного мешканця Бахмута, та 61-річної жінки з того ж міста. Також під атаку потрапило 13 людей, яких встигли відправити у лікарні із пораненнями, наразі деталі уточнюються.

Така активність Збройних Сил Російської Федерації аргументована тим, що після легкого захоплення частин Луганщини та Донеччини у 2014 році, РФ зрозуміли, що повністю ці регіони захопити не зможуть, тому вдались до більш жорстоких методів окупації.

Нагадуємо, стало відома умова послаблення ЗС РФ у Бахмуті.