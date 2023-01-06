Захист кримськотатарської мови: створення спеціальної комісії

Кримськотатарська мова потребує у захисті. Уряд комісію, яка буде займатися питанням захисту рідної мови кримських татар.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт Кабміну.

У п’ятницю, 6 січня 2023 року було створено комісію, яка займається питаннями кримськотатарської мови, зокрема — її захистом.

Мова кримських татар віднесена ЮНЕСКО до складу тих мов, які потрібно активно захищати, тому й було створено новий орган консультативно-дорадчого характеру.

Потреба у обороні мови з’явилась внаслідок активної мобілізації кримських татар з території Криму, який тимчасово окупований Збройними Силами Російської Федерації. За словами Подоляка, ця дія з боку влади Російської Федерації є геноцидом за расовим признаком відносно кримськиї татар, які мають історичне коріння на півострові.

Нагадуємо, раніше Порошенко привітав українців із днем кримськотатарського прапору.