“Лицеміри”: Данілов про “Різдвяне перемир’я”

Олексій Данилов, чиновник, який обіймає посаду секретаря Ради нацбезпеки України назвав заклик Кремля, особисто Путіна, до перемир’я на час святкування Різдва Христового.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на твітер Олексія Данилова.

Можливо, така відверта реакція аргументована тим, що Збройні Сили Російської Федерації не припиняли вогню на святкування Нового Року, й випустили чергову атаку дронів-камікадзе по Україні. Через це чиновник й може називати заклик до перемир’я на Різдво лицемірним.

Також це аргументовано, вже по його словах, тим, що військові Російської Федерації не заслуговують довіри через обстріли дітей, пологових будинків, катування військовополонених, та інші їх злочини.

Цей ход може стати новим поливом для російської пропаганди, тому Володимир Путін міг і планувати що це пропонувати буде марно.

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