Послаблення ЗС РФ під Бахмутом: стала відома умова

Очільник Луганської Обласної Військової Адміністрації Гайдай зазначив, що Збройні Сили Російської Федерації “виснажені через їх власну безглузду тактику ведення бою”.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на офіційний телеграм Луганської Обласної Військової Адміністрації.

Очільник ОВА Луганська вважає, що січень або лютий дасть росіянам нову хвилю мобілізації через поступове виснаження сьогоденного військового потенціалу Збройних Сил Російської Федерації.

Гайдай також наголосив, що завдяки розвідці стало відомо, що захисні споруди окупаційні сили Російської Федерації будують навіть у Луганську.

Очільник Луганської Обласної Військової Адміністрації каже, що колаборанти це роблять зі страху та кожного дня планують, куди втекти з Луганщини, бо вони не дочекаються повторення 2014 року.

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