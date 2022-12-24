“Ми майже звільнили Миколаїв”: Гуменюк про ситуацію на фронті

Військова розвідка Збройних Сил України упевнена, що скоро Миколаївська область буде помічена як повністю звільнена від впливу Російської Федерації територія.

Повідомляє “Преса України”.

Наталія Гуменюк, керівник ОК півдня України натякає, що скоро Збройні Сили України звільнять Миколаїв від Росії. Про це Гуменюк повідомила в ефірі телеканалу Freedom.

У відмінності від оптимістичної ситуації в Миколаїві, ситуація щодо Кубанської коси досі складна, оскільки Російська Федерація стягує туди нові сили, можливо, намагаючись “задавити” Збройні Сили України там кількістю.

Гарні новини щодо Кубанської коси — окупаційні сили втратили контроль над цивільним населенням. Під контролем Військових Сил Російської Федерації залишились лише військові.

Втрата контролю могла стати наслідком вивозу жителів Кубанської коси російськими військовими. Це стало можливістю для Збройних Сил України щоб атакувати загарбників з новою силою.

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