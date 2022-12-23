Втрата доходу: занепад туризму в Україні

Невтішні новини з туристичного фронту. Платники податків з туристичної сфери поповнили державний бюджет на суму, яка менша за минулорічну на 34%.

Повідомляє “Преса України”.

Платників податків з туристичної сфери стало менше на 28%, зазначає чиновниця Мар’яна Олеськів. За її словами, цьогорічне поповнення державного бюджету з туристичної діяльності становить близько 673 мільйони гривень, але ця цифра менша за минулорічну на 35%. 2021 рік був більш прибутковим завдяки спокійніший ситуації у країні. Наразі туристів може лякати перспектива потрапити під горячу руку конфлікту між Україною та Російською Федерацією. На це вказує й те, що спад туристичних доходів ще є на тимчасово окупованих територіях України.

Туристичні оператори також зменшили свій вклад у бюджет країни на 32%, ще на 5% менше сплатили податків туристичні агенції.

Проте, в деяких регіонах навпаки надходження податків з цієї сфери зросли. Це Львівський, Київський та Івано-Франківський райони.

Також Австралія знов відкрила свої кордони для туристів.