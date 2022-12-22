Гордість України: що анонсувала укрпошта

Укрпошта анонсує останню у цьому році марку, присвячену всесвітньо відомій українській пісні “Щедрик”, яка зазнала слави у англомовному варіанті “Carol of the bells”

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм новин УкрПошти.

Завтра, 23 грудня, стартує тираж марки розмірністю у 200 тисяч примірників. Присвячена остання у цьому році марка гордості українського мистецтва, пісні “Щедрик”. 100 років тому, ця пісня Миколи Леонтовича пролунала у Нью-Йорку, а зараз — майже кожна мова світу співає її, хоча й скоріш за все саме англомовний варіант “Carol of the bells”. Наразі ніхто не може уявити святкування Різдва без цього витвору мистецтва.

Ті, хто захоплюються колекіонуванням марок можуть придбати цю марку за суму еквівалентну 1,5$.

Велика ймовірність, що цей товар на тлі останніх подій буде дуже доречним, та доволі швидко зникне із продажу. Колекціонери, літні, або консервативні люди, чи просто батьки дитини, яка пише листа Діду Морозу, можуть швидко розкупити цей товар.

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