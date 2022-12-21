Світ за Україну: солідарність країн до українців

19 країн світу сьогодні у 20:00 виявлять солідарність до України тим, що вимкнуть світло у 62 всесвітньо відомих локаціях.

Передає “Преса України”.

Відвідувачив цих локацій закликають до допомоги Україні шляхом збору коштів на генератори для українських лікарень.

МЗС допомогло найвідомішим локаціям світу виявити солідарність до України, яка потерпає від обстрілів з боку Російської Федерації. Також ця акція має практичний напрямок, а саме — збір коштів у рамках проекту United24, яку започаткував президент України Володимир Зеленський.

Серед локацій, які підтримують Україну у цій акції є Римський Колізей, Сіднейська опера, Європарламент, мерії Парижу та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка.

Ця акція створена також на честь тих, хто особливо потерпає від нестачі світла під час озброєного конфлікту між Україною та Російською Федерацією. Чи мало людей, які підтримують дану акцію співчувають тим, хто повинен жити у темряві під час обстрілів з боку країни-агресора.

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