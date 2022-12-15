Медицина у метрополітені: безкоштовні курси від фахівців

В п’ятницю 16 грудня в багатьох київських метрополітенах будуть проходити тренінги оцінки потерпілих, які проводитимуть фахівці.

Повідомляє “Преса України”.

Інструктори та досвідчені фахівці з Центру екстреної медичної допомоги та медицинських катастроф збираються проводити тренінги. В п’ятницю всіх бажаючих безкоштовно навчатимуть оцінці потерпілого при масивній кровотечі, зупиненні кровообігу, порушенні прохідності дихальних шляхів, термічних опіків тощо.

Можливо, це мотивовано як озброєним конфліктом між Україною та Російською Федерацією, так і малим відсотком українців, які можуть тримати себе в руках у ситуаціях коли бачать потерпілих, які потребують допомоги.Тренінг буде проводитись з 13:00 до 17:00. Місяцями проведення тренінгу є: проміжний вестібюль метро Університет, перехід Дружби Народів, проміжний вестібюль Шулявка, Арсенальна, Печерська, Олімпійська, вестибюль біля турнікету Палаца України, перехід Театрального, Площа Льва Толстого, Позняки, Героїв Дніпра.

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