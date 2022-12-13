Вбивця у вашому домі: за перший тиждень грудня чадний газ вбив майже стільки ж людей, скільки за листопад

Лише за перший тиждень грудня чадним газом померло майже стільки людей, скільки за весь листопад.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм медіа центру України.

Пресофіцер сказав, що частина випадків отруєння через пічне опалення. Він повідомляє, що необхідно завжди перевіряти наявність тріщин, або інших механічних ушкоджень, прочищати димохід, та не буде зайвим встановити датчик газу.

Через ігнорування техніки безбеки, від чадного газу за листопад померло 368 людей, з яких було 92 дитини, 20 померлих. Наразі ж, лише за перший тиждень грудня померло 14 людей.

Також зросла кількість пожеж. ДСНС повідомили, що лише 11 грудня сталось 142 пожежі. 91 у житловому секторі. Постраждало 6 людей, і загинуло 10.

ДСНС закликає приділяти увагу вибору пальників, купувати лише сертифіковану продукцію та неухильно дотримуватись інструкції виробника. Окремо закликають не допускати потрапляння сонячних променів та високої температури на балони пільників.

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