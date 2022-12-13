РФ не втратила жодного танка: зведення втрат

Рідкісний день, коли Збройні Сили Російської Федерації не втратили жодного танка, однак, Збройні Сили України знищили сім артилерійських установок, що означає зменшення ракетних ударів по цивільним.

Повідомляє “Преса України”.

12 грудня знищено півтисячі осіб особового складу ворога. З початку повномасштабного вторгнення, за підрахунками Генерального Штабу Збройних Сил України втрати з боку Російської Федерації 95 260 військовослужбовців РФ. Минулої доби з ладу було виведено дві артилерійські системи, стільки ж бронемашин та п’ять одиниць автотехніки.Щодо втрат з українського боку, Подоляк заявив, що загинуло до 13 000 військовослужбовців із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.Також він зазначив, що показник поранених більший, але це завжди так. Він наголосив на роботі над соціальною реабілітацією сімей постраждалих через збройний конфлікт із Російською Федерацією..

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