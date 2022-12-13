Колаборантки знайдены: псевдо-референдуму на Луганщині завадили.

Прес-служба СБУ повідомила, що було встановлено особи трьох колаборанток, які готували ґрунт під псевдо-референдум у Луганській області.

Повідомляє “Преса України“.

Ватажку терористів, Пасічнику, за даними слідства, було надіслано листа з вимогою негайного підписання “результатів” псевдореферендуму, і відправляли цей лист три колаборантки: Світлана Альошина, Ольга Кобцева, Лариса Онищенко.

Одна з них була ідентифікована як так, хто працювала над “Мінськими угодами”.

Також було викрито представницю “теріторіальної виборчої комісії Луганська”, яка фальсифікує результати псевдореферендумів.

Усі троє ще з 2014 року працювали разом із місцевою окупаційною адміністрацією.

Усім їм СБУ висунула підозру про колабораційну діяльність, яка загрожує територіальній цілісності країни.

Підозрювані втекли, однак, СБУ з’ясувала, що вони знаходяться на окупованих територіях, і вживає всіх заходів, щоб притягнути їх до відповідальності.

Також Геращенко наполягає на референдумі з вільного доступу до зброї в Україні.