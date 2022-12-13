Кілер у Донбасі: ЗСУ ліквідували злочинця

Збройні Сили України ліквідували кілера на Донбасі. Він був членом ПВК Вагнер

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм-канал Kotsnews.

Олега Дзарахохова, зека, якого завербовали до ПВК Вагнер ліквідували Збройні Сили України. У 2016 року його було позбавлено волі на строк до 19 років за те, що він “підробляв” кілером місцевої банди.

Пропагандистський канал зазначає “геройство” засудженого та те, що він був нагороджений медаллю За відвагу.

Колишнього кілера було ліквідовано у боях під Бахмутом ще місяць тому. Його накрило мінометними обстрілами під час штурму позицій Збройними Силами України.

Також з “Вагнерівців” було затримано агента у Одесі. Він збирав розвіддані про позиції бійців Збройних Сил України на території Одеси. Його злочини своєчасно встановили та затримали на спробі передачі розвіданих до Російської Федерації. Для збору інформації агент особисто виходив та спостерігав за об’єктами та фотографував їх.

Також сили ЗСУ були збільшені завдяки АСУ.